UnitedStates National Debt Coin (USNDC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i UnitedStates National Debt Coin (USNDC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Informasjon The national debt has increased every year for the past ten years, and interest expenses have remained fairly stable due to low interest rates and the perceived low risk of U.S. government default, according to the U.S. Treasury Fiscal Data. This coin is a parody coin about the debt crises in the US and to highlight various aspects about this crises in a humouros way to the people on solana. $USNDC Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/8iK4qEEb41gkogyEUn4qjrnuj3vgvQEf1RcxXauWpump Kjøp USNDC nå!

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UnitedStates National Debt Coin (USNDC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.00K $ 9.00K $ 9.00K Total forsyning: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Sirkulerende forsyning: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.00K $ 9.00K $ 9.00K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om UnitedStates National Debt Coin (USNDC) pris

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UnitedStates National Debt Coin (USNDC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USNDC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USNDC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USNDCs tokenomics, kan du utforske USNDC tokenets livepris!

USNDC prisforutsigelse Vil du vite hvor USNDC kan være på vei? Vår USNDC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USNDC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!