Dagens UnitedStates National Debt Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for USNDC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USNDC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens UnitedStates National Debt Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for USNDC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USNDC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

UnitedStates National Debt Coin Pris (USNDC)

Ikke oppført

1 USNDC til USD livepris:

--
----
-1.70%1D
mexc
USD
UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:31:09 (UTC+8)

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.81%

-1.70%

-5.20%

-5.20%

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har USNDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USNDC er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USNDC endret seg med +0.81% i løpet av den siste timen, -1.70% over 24 timer og -5.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Markedsinformasjon

$ 9.00K
$ 9.00K$ 9.00K

--
----

$ 9.00K
$ 9.00K$ 9.00K

999.77M
999.77M 999.77M

999,766,007.483053
999,766,007.483053 999,766,007.483053

Nåværende markedsverdi på UnitedStates National Debt Coin er $ 9.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USNDC er 999.77M, med en total tilgang på 999766007.483053. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.00K.

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på UnitedStates National Debt Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på UnitedStates National Debt Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på UnitedStates National Debt Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på UnitedStates National Debt Coin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.70%
30 dager$ 0+8.21%
60 dager$ 0-31.11%
90 dager$ 0--

Hva er UnitedStates National Debt Coin (USNDC)

The national debt has increased every year for the past ten years, and interest expenses have remained fairly stable due to low interest rates and the perceived low risk of U.S. government default, according to the U.S. Treasury Fiscal Data. This coin is a parody coin about the debt crises in the US and to highlight various aspects about this crises in a humouros way to the people on solana. $USNDC

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Ressurs

UnitedStates National Debt Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil UnitedStates National Debt Coin (USNDC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine UnitedStates National Debt Coin (USNDC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for UnitedStates National Debt Coin.

Sjekk UnitedStates National Debt Coinprisprognosen nå!

USNDC til lokale valutaer

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak UnitedStates National Debt Coin (USNDC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USNDC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om UnitedStates National Debt Coin (USNDC)

Hvor mye er UnitedStates National Debt Coin (USNDC) verdt i dag?
Live USNDC prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USNDC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USNDC til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for UnitedStates National Debt Coin?
Markedsverdien for USNDC er $ 9.00K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USNDC?
Den sirkulerende forsyningen av USNDC er 999.77M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSNDC ?
USNDC oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USNDC?
USNDC så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til USNDC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USNDC er -- USD.
Vil USNDC gå høyere i år?
USNDC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USNDC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:31:09 (UTC+8)

