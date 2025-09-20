UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.81% Prisendring (1D) -1.70% Prisendring (7D) -5.20% Prisendring (7D) -5.20%

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har USNDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USNDC er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USNDC endret seg med +0.81% i løpet av den siste timen, -1.70% over 24 timer og -5.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.00K$ 9.00K $ 9.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.00K$ 9.00K $ 9.00K Opplagsforsyning 999.77M 999.77M 999.77M Total forsyning 999,766,007.483053 999,766,007.483053 999,766,007.483053

