Sanntids UnitedHealth xStock (UNHX) pris i dag er $ 315.69, med en 0.56% endring de siste 24 timene. Nåværende UNHX til USD konverteringssats er $ 315.69 per UNHX.

UnitedHealth xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 516,364, med en sirkulerende forsyning på 1.65K UNHX. I løpet av de siste 24 timene UNHX har den blitt handlet mellom $ 309.84(laveste) og $ 315.69 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 388.84, mens tidenes laveste notering var $ 234.96.

Kortsiktig har UNHX beveget seg +0.04% i løpet av den siste timen og -1.54% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

UnitedHealth xStock (UNHX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 516.36K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.93M Opplagsforsyning 1.65K Total forsyning 25,266.906446241

