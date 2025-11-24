Unit Fartcoin pris i dag

Sanntids Unit Fartcoin (UFART) pris i dag er $ 0.227169, med en 23.45% endring de siste 24 timene. Nåværende UFART til USD konverteringssats er $ 0.227169 per UFART.

Unit Fartcoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 18,173,830, med en sirkulerende forsyning på 80.10M UFART. I løpet av de siste 24 timene UFART har den blitt handlet mellom $ 0.18401(laveste) og $ 0.235568 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.69, mens tidenes laveste notering var $ 0.179284.

Kortsiktig har UFART beveget seg -0.15% i løpet av den siste timen og -4.88% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Unit Fartcoin (UFART) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.17M$ 18.17M $ 18.17M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 226.89M$ 226.89M $ 226.89M Opplagsforsyning 80.10M 80.10M 80.10M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

