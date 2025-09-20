Unistake (UNISTAKE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.343043$ 0.343043 $ 0.343043 Laveste pris $ 0.0017702$ 0.0017702 $ 0.0017702 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -3.80% Prisendring (7D) -3.80%

Unistake (UNISTAKE) sanntidsprisen er $0.00655381. I løpet av de siste 24 timene har UNISTAKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNISTAKE er $ 0.343043, mens den rekordlave prisen er $ 0.0017702.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNISTAKE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unistake (UNISTAKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Opplagsforsyning 159.28M 159.28M 159.28M Total forsyning 279,999,999.0 279,999,999.0 279,999,999.0

