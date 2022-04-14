Unisocks (SOCKS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Unisocks (SOCKS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Unisocks (SOCKS) Informasjon $SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH. Offisiell nettside: https://unisocks.exchange/ Kjøp SOCKS nå!

Unisocks (SOCKS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Unisocks (SOCKS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M Total forsyning: $ 298.99 $ 298.99 $ 298.99 Sirkulerende forsyning: $ 298.99 $ 298.99 $ 298.99 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M All-time high: $ 198,759 $ 198,759 $ 198,759 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 14,131.02 $ 14,131.02 $ 14,131.02 Lær mer om Unisocks (SOCKS) pris

Unisocks (SOCKS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Unisocks (SOCKS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOCKS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOCKS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOCKSs tokenomics, kan du utforske SOCKS tokenets livepris!

