Unique Utility (UNQT) Informasjon Unique Utility Token (UNQT) is an ERC20 token made to work with borderless exchanges. The Unique Utility Token group's essential objective is to empower everybody in each edge of the world to utilize cryptographic forms of money by joining advanced resources and global marketplaces. Offisiell nettside: https://unique.finance/ Teknisk dokument: https://unqt.gitbook.io/unique-utility-token/ Kjøp UNQT nå!

Unique Utility (UNQT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Unique Utility (UNQT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.75K $ 28.75K $ 28.75K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 64.94M $ 64.94M $ 64.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.28K $ 44.28K $ 44.28K All-time high: $ 0.220548 $ 0.220548 $ 0.220548 All-Time Low: $ 0.00021641 $ 0.00021641 $ 0.00021641 Nåværende pris: $ 0.00044279 $ 0.00044279 $ 0.00044279 Lær mer om Unique Utility (UNQT) pris

Unique Utility (UNQT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Unique Utility (UNQT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UNQT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UNQT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UNQTs tokenomics, kan du utforske UNQT tokenets livepris!

UNQT prisforutsigelse Vil du vite hvor UNQT kan være på vei? Vår UNQT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UNQT tokenets prisforutsigelse nå!

