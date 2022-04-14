UNION Protocol Governance (UNN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i UNION Protocol Governance (UNN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

UNION Protocol Governance (UNN) Informasjon UNION is a technology platform that combines bundled protection and a liquid secondary market with a multi-token model. DeFi participants manage their multi-layer risks across smart contracts and protocols in one scalable system. UNION decreases the barriers to entry for retail users and lays the foundation for institutional investors. Offisiell nettside: https://unn.finance

UNION Protocol Governance (UNN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UNION Protocol Governance (UNN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 118.02K $ 118.02K $ 118.02K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 615.06M $ 615.06M $ 615.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 191.88K $ 191.88K $ 191.88K All-time high: $ 0.124261 $ 0.124261 $ 0.124261 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00019189 $ 0.00019189 $ 0.00019189 Lær mer om UNION Protocol Governance (UNN) pris

UNION Protocol Governance (UNN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UNION Protocol Governance (UNN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UNN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UNN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UNNs tokenomics, kan du utforske UNN tokenets livepris!

UNN prisforutsigelse Vil du vite hvor UNN kan være på vei? Vår UNN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UNN tokenets prisforutsigelse nå!

