UNION Protocol Governance (UNN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.124261$ 0.124261 $ 0.124261 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -2.57% Prisendring (7D) -6.13% Prisendring (7D) -6.13%

UNION Protocol Governance (UNN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har UNN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNN er $ 0.124261, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNN endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -2.57% over 24 timer og -6.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UNION Protocol Governance (UNN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 126.64K$ 126.64K $ 126.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 205.89K$ 205.89K $ 205.89K Opplagsforsyning 615.06M 615.06M 615.06M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på UNION Protocol Governance er $ 126.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNN er 615.06M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 205.89K.