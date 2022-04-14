Unio Coin (UNIO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Unio Coin (UNIO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Unio Coin (UNIO) Informasjon What Is UNIO? The Unio Coin UNIO is an ERC-20 token. It has a fixed supply of 4B tokens and will be bridged between multiple Ethereum chains. UNIO is a utility token issued and controlled by the Unio Foundation. It can be used to create custom game content and access ecosystem benefits that drive growth for creators, developers, and publishers. The Unio Coin Foundation The Unio Foundation is the steward of UNIO. It is in charge of minting and distributing the supply, overseeing vesting and unlocks, day-to-day administration, bookkeeping and creating ecosystem partnerships that ensure the success of the Unio Coin purpose. The Unioverse The Unioverse is the first franchise that will use Unio Coin. It is an epic sci-fi world created by critically acclaimed writers of science fiction and horror. It is a game-centric franchise that has widespread rights and assets given back to the community as described here. All game developers are welcome to build in the Unioverse and access its community, content and technology. Random Games Random Games created the Unioverse and will use the Unio Coin to power the Unioverse’s ecosystem of cross-game, user created content. Random Games will expand the Unioverse, creating new franchise content and assets, technology, and growing the community. Offisiell nettside: https://uniocoin.io Teknisk dokument: https://uniover.se/UnioverseLitepaper Kjøp UNIO nå!

Unio Coin (UNIO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Unio Coin (UNIO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.05K $ 22.05K $ 22.05K Total forsyning: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Sirkulerende forsyning: $ 596.75M $ 596.75M $ 596.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 147.79K $ 147.79K $ 147.79K All-time high: $ 0.00877677 $ 0.00877677 $ 0.00877677 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Unio Coin (UNIO) pris

Unio Coin (UNIO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Unio Coin (UNIO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UNIO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UNIO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UNIOs tokenomics, kan du utforske UNIO tokenets livepris!

