Unio Coin (UNIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00877677$ 0.00877677 $ 0.00877677 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.01% Prisendring (7D) -4.94% Prisendring (7D) -4.94%

Unio Coin (UNIO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har UNIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNIO er $ 0.00877677, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNIO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.01% over 24 timer og -4.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unio Coin (UNIO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.36K$ 17.36K $ 17.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 116.37K$ 116.37K $ 116.37K Opplagsforsyning 596.75M 596.75M 596.75M Total forsyning 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Unio Coin er $ 17.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UNIO er 596.75M, med en total tilgang på 4000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 116.37K.