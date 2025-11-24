UniLend Finance pris i dag

Sanntids UniLend Finance (UFT) pris i dag er $ 0.00281094, med en 5.15% endring de siste 24 timene. Nåværende UFT til USD konverteringssats er $ 0.00281094 per UFT.

UniLend Finance rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 276,328, med en sirkulerende forsyning på 100.00M UFT. I løpet av de siste 24 timene UFT har den blitt handlet mellom $ 0.00267245(laveste) og $ 0.00281234 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4.47, mens tidenes laveste notering var $ 0.00232983.

Kortsiktig har UFT beveget seg +1.61% i løpet av den siste timen og -13.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

UniLend Finance (UFT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 276.33K$ 276.33K $ 276.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 276.33K$ 276.33K $ 276.33K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

