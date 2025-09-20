Unido (UDO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.29% Prisendring (7D) -8.87% Prisendring (7D) -8.87%

Unido (UDO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har UDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UDO er $ 1.003, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UDO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.29% over 24 timer og -8.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unido (UDO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.40K$ 26.40K $ 26.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 39.34K$ 39.34K $ 39.34K Opplagsforsyning 77.16M 77.16M 77.16M Total forsyning 114,954,387.0 114,954,387.0 114,954,387.0

Nåværende markedsverdi på Unido er $ 26.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UDO er 77.16M, med en total tilgang på 114954387.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.34K.