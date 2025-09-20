Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00111176$ 0.00111176 $ 0.00111176 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.65% Prisendring (1D) -0.88% Prisendring (7D) -7.08% Prisendring (7D) -7.08%

Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har UAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UAP er $ 0.00111176, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UAP endret seg med +0.65% i løpet av den siste timen, -0.88% over 24 timer og -7.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.67K$ 49.67K $ 49.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.67K$ 49.67K $ 49.67K Opplagsforsyning 932.50M 932.50M 932.50M Total forsyning 932,504,021.836453 932,504,021.836453 932,504,021.836453

Nåværende markedsverdi på Unidentified Anomalous Phenomena er $ 49.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UAP er 932.50M, med en total tilgang på 932504021.836453. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.67K.