Unicorn Meat (W🍖) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Unicorn Meat (W🍖), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Unicorn Meat (W🍖) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Unicorn Meat (W🍖), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 724.83K $ 724.83K $ 724.83K Total forsyning: $ 99.99M $ 99.99M $ 99.99M Sirkulerende forsyning: $ 99.99M $ 99.99M $ 99.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 724.83K $ 724.83K $ 724.83K All-time high: $ 0.01772418 $ 0.01772418 $ 0.01772418 All-Time Low: $ 0.00259296 $ 0.00259296 $ 0.00259296 Nåværende pris: $ 0.00723366 $ 0.00723366 $ 0.00723366

Unicorn Meat (W🍖) Informasjon Offisiell nettside: https://www.unicornmeateth.com/ Teknisk dokument: https://gist.github.com/alexvandesande/eca0b87da89ab28fa50c

Unicorn Meat (W🍖) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Unicorn Meat (W🍖) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet W🍖 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange W🍖 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår W🍖s tokenomics, kan du utforske W🍖 tokenets livepris!

W🍖 prisforutsigelse Vil du vite hvor W🍖 kan være på vei? Vår W🍖 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

