Unicorn Meat pris i dag

Sanntids Unicorn Meat (W🍖) pris i dag er $ 0.00711795, med en 1.48% endring de siste 24 timene. Nåværende W🍖 til USD konverteringssats er $ 0.00711795 per W🍖.

Unicorn Meat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 712,886, med en sirkulerende forsyning på 99.99M W🍖. I løpet av de siste 24 timene W🍖 har den blitt handlet mellom $ 0.00703674(laveste) og $ 0.00747867 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01772418, mens tidenes laveste notering var $ 0.00259296.

Kortsiktig har W🍖 beveget seg -1.19% i løpet av den siste timen og -17.74% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Unicorn Meat (W🍖) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 712.89K$ 712.89K $ 712.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 712.89K$ 712.89K $ 712.89K Opplagsforsyning 99.99M 99.99M 99.99M Total forsyning 99,990,775.43 99,990,775.43 99,990,775.43

Nåværende markedsverdi på Unicorn Meat er $ 712.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på W🍖 er 99.99M, med en total tilgang på 99990775.43. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 712.89K.