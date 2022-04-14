Ungraduate Gamer (UGG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ungraduate Gamer (UGG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ungraduate Gamer (UGG) Informasjon Ungraduate Gamer Token is the official meme token from one of India's biggest gaming Creators. Ungraduate Gamer has over 11m subscribers on YouTube. He fair launched his meme token in partnership with XCAD Network and Ape Terminal. His token is not just a meme token, it can be used within the XCAD Network application, fans can earn the token, and use the token to vote on decisions around his channel, use to buy perks such as a follow back on instagram, twitter, or even merchandise. Offisiell nettside: https://www.ungraduatetoken.com/ Kjøp UGG nå!

Ungraduate Gamer (UGG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ungraduate Gamer (UGG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.94K $ 16.94K $ 16.94K Total forsyning: $ 927.19M $ 927.19M $ 927.19M Sirkulerende forsyning: $ 927.19M $ 927.19M $ 927.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.94K $ 16.94K $ 16.94K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ungraduate Gamer (UGG) pris

Ungraduate Gamer (UGG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ungraduate Gamer (UGG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UGG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UGG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UGGs tokenomics, kan du utforske UGG tokenets livepris!

UGG prisforutsigelse Vil du vite hvor UGG kan være på vei? Vår UGG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UGG tokenets prisforutsigelse nå!

