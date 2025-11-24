UNEMPLOYED COIN pris i dag

Sanntids UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) pris i dag er $ 0.00000558, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende UNEMPLOYED til USD konverteringssats er $ 0.00000558 per UNEMPLOYED.

UNEMPLOYED COIN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,566.25, med en sirkulerende forsyning på 997.95M UNEMPLOYED. I løpet av de siste 24 timene UNEMPLOYED har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00068131, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000055.

Kortsiktig har UNEMPLOYED beveget seg -- i løpet av den siste timen og -14.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.57K$ 5.57K $ 5.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.57K$ 5.57K $ 5.57K Opplagsforsyning 997.95M 997.95M 997.95M Total forsyning 997,946,594.880315 997,946,594.880315 997,946,594.880315

