Umi Digital is a decentralised NFT minter and Yield Farming Platform built on Ethereum Protocols. Stake NFTs to earn high % Annual Percentage Yield (APY) rewards. UmiToken ($UMI) is their native token. Umi Digital provides a number of other cross-chain services to its users. These include but are not limited an NFT Marketplace, an NFT Airdrop Tool, a Coin Minting Service & a Coin Airdrop Tool. Underlying all of the work done by Umi Digital, is a love of the Arts. Their aim is to merge Art with Finance by creating a platform for artists and cryptocurrency enthusiasts alike to mint, trade and airdrop NFTs to anyone they so wish. Features such as NFT Gaming will be dropping in 2022. Umi Digital looks forward to bringing innovative features to NFT lovers, opening doors to all whilst helping to streamline the minting and reward process for artists and collectors, with the use of disruptive DeFi technology. It should be noted that each Umi Digital Art piece entitles the collector to a limited edition physical print, personally signed, version of the artwork. This physical print can be delivered to each art collector, free of charge to anywhere in the world! Bridging the gap between the physical and digital art world whilst adding cryptographic value and utility to NFTs is an important focus of development for the Umi Digital project going forward.

Umi Digital (UMI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Umi Digital (UMI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.10K $ 17.10K $ 17.10K Total forsyning: $ 33.00B $ 33.00B $ 33.00B Sirkulerende forsyning: $ 33.00B $ 33.00B $ 33.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.10K $ 17.10K $ 17.10K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Umi Digital (UMI) pris

Umi Digital (UMI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Umi Digital (UMI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UMI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UMI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UMIs tokenomics, kan du utforske UMI tokenets livepris!

Vil du vite hvor UMI kan være på vei? Vår UMI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

