UltraXRP pris i dag

Sanntids UltraXRP (ULTRAXRP) pris i dag er $ 2.05, med en 3.44% endring de siste 24 timene. Nåværende ULTRAXRP til USD konverteringssats er $ 2.05 per ULTRAXRP.

UltraXRP rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 33,394, med en sirkulerende forsyning på 16.29K ULTRAXRP. I løpet av de siste 24 timene ULTRAXRP har den blitt handlet mellom $ 1.98(laveste) og $ 2.07 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 3.61, mens tidenes laveste notering var $ 1.93.

Kortsiktig har ULTRAXRP beveget seg +0.13% i løpet av den siste timen og -5.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

UltraXRP (ULTRAXRP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.39K$ 33.39K $ 33.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.39K$ 33.39K $ 33.39K Opplagsforsyning 16.29K 16.29K 16.29K Total forsyning 16,287.17797240611 16,287.17797240611 16,287.17797240611

Nåværende markedsverdi på UltraXRP er $ 33.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ULTRAXRP er 16.29K, med en total tilgang på 16287.17797240611. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.39K.