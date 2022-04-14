Ultraround Money (CIRCLE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ultraround Money (CIRCLE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Circle is an experimental token exploring the possibilities around Uniswap v3 liquidity mechanism. It is a deflationary token. Offisiell nettside: https://ultraroundmoney.com/ Teknisk dokument: https://ultraroundmoney.com/pdf/whitepaper.pdf

Ultraround Money (CIRCLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ultraround Money (CIRCLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 920.84K $ 920.84K $ 920.84K Total forsyning: $ 837.66K $ 837.66K $ 837.66K Sirkulerende forsyning: $ 837.66K $ 837.66K $ 837.66K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 920.84K $ 920.84K $ 920.84K All-time high: $ 35.32 $ 35.32 $ 35.32 All-Time Low: $ 0.407855 $ 0.407855 $ 0.407855 Nåværende pris: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Lær mer om Ultraround Money (CIRCLE) pris

Ultraround Money (CIRCLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ultraround Money (CIRCLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CIRCLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CIRCLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CIRCLEs tokenomics, kan du utforske CIRCLE tokenets livepris!

Vil du vite hvor CIRCLE kan være på vei? Vår CIRCLE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

