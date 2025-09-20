Ultraround Money (CIRCLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.036 24 timer lav $ 1.13 24 timer høy All Time High $ 35.32 Laveste pris $ 0.407855 Prisendring (1H) +1.78% Prisendring (1D) +3.28% Prisendring (7D) -6.21%

Ultraround Money (CIRCLE) sanntidsprisen er $1.13. I løpet av de siste 24 timene har CIRCLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.036 og et toppnivå på $ 1.13, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CIRCLE er $ 35.32, mens den rekordlave prisen er $ 0.407855.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CIRCLE endret seg med +1.78% i løpet av den siste timen, +3.28% over 24 timer og -6.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ultraround Money (CIRCLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 944.04K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 944.04K Opplagsforsyning 837.87K Total forsyning 837,872.0942518926

Nåværende markedsverdi på Ultraround Money er $ 944.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CIRCLE er 837.87K, med en total tilgang på 837872.0942518926. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 944.04K.