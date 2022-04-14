Ultimate Frog Racing (UFR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ultimate Frog Racing (UFR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ultimate Frog Racing (UFR) Informasjon Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace. We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT. Offisiell nettside: https://www.ultimatefrogracing.com/ Kjøp UFR nå!

Ultimate Frog Racing (UFR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ultimate Frog Racing (UFR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.44K $ 5.44K $ 5.44K Total forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Sirkulerende forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.44K $ 5.44K $ 5.44K All-time high: $ 0.00367674 $ 0.00367674 $ 0.00367674 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ultimate Frog Racing (UFR) pris

Ultimate Frog Racing (UFR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ultimate Frog Racing (UFR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UFR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UFR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UFRs tokenomics, kan du utforske UFR tokenets livepris!

UFR prisforutsigelse Vil du vite hvor UFR kan være på vei? Vår UFR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UFR tokenets prisforutsigelse nå!

