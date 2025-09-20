Ulord (UT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00005001 24 timer lav $ 0.00005002 24 timer høy All Time High $ 0.185961 Laveste pris $ 0.00003998 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +0.00% Prisendring (7D) +0.01%

Ulord (UT) sanntidsprisen er $0.00005001. I løpet av de siste 24 timene har UT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005001 og et toppnivå på $ 0.00005002, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UT er $ 0.185961, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003998.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og +0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ulord (UT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.47K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.02K Opplagsforsyning 149.45M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ulord er $ 7.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UT er 149.45M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.02K.