UGGO pris i dag

Sanntids UGGO (UGGO) pris i dag er $ 0.00001438, med en 2.43% endring de siste 24 timene. Nåværende UGGO til USD konverteringssats er $ 0.00001438 per UGGO.

UGGO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 14,375.53, med en sirkulerende forsyning på 1.00B UGGO. I løpet av de siste 24 timene UGGO har den blitt handlet mellom $ 0.0000142(laveste) og $ 0.00001515 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00020215, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000349.

Kortsiktig har UGGO beveget seg +0.80% i løpet av den siste timen og -16.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

UGGO (UGGO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.38K$ 14.38K $ 14.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.38K$ 14.38K $ 14.38K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på UGGO er $ 14.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UGGO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.38K.