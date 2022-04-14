ufunapp (UFUN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ufunapp (UFUN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ufunapp (UFUN) Informasjon ufundotapp is a token launcher built for creators — not platforms. It allows anyone to launch a token on Solana in under 30 seconds with no coding, no smart contract interaction, and no hidden fees. With a fully transparent 2% fee structure (1% to the creator, 0.6% to ufun.app, and 0.4% to Meteora), ufun.app ensures creators earn the most while launching tokens permissionlessly, with built-in protection and long-term support. Offisiell nettside: https://ufun.app Kjøp UFUN nå!

ufunapp (UFUN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ufunapp (UFUN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.71K $ 20.71K $ 20.71K Total forsyning: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Sirkulerende forsyning: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.71K $ 20.71K $ 20.71K All-time high: $ 0.00272452 $ 0.00272452 $ 0.00272452 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ufunapp (UFUN) pris

ufunapp (UFUN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ufunapp (UFUN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UFUN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UFUN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UFUNs tokenomics, kan du utforske UFUN tokenets livepris!

UFUN prisforutsigelse Vil du vite hvor UFUN kan være på vei? Vår UFUN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UFUN tokenets prisforutsigelse nå!

