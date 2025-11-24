UFO Token pris i dag

Sanntids UFO Token (UFO) pris i dag er --, med en 7.64% endring de siste 24 timene. Nåværende UFO til USD konverteringssats er -- per UFO.

UFO Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,617,892, med en sirkulerende forsyning på 913.34B UFO. I løpet av de siste 24 timene UFO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har UFO beveget seg +1.71% i løpet av den siste timen og -15.22% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

UFO Token (UFO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.62M$ 7.62M $ 7.62M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.62M$ 7.62M $ 7.62M Opplagsforsyning 913.34B 913.34B 913.34B Total forsyning 913,336,203,724.9678 913,336,203,724.9678 913,336,203,724.9678

