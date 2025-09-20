UFC Fan Token (UFC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.065788 $ 0.065788 $ 0.065788 24 timer lav $ 0.13148 $ 0.13148 $ 0.13148 24 timer høy 24 timer lav $ 0.065788$ 0.065788 $ 0.065788 24 timer høy $ 0.13148$ 0.13148 $ 0.13148 All Time High $ 7.61$ 7.61 $ 7.61 Laveste pris $ 0.065788$ 0.065788 $ 0.065788 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -7.96% Prisendring (7D) -10.77% Prisendring (7D) -10.77%

UFC Fan Token (UFC) sanntidsprisen er $0.116438. I løpet av de siste 24 timene har UFC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.065788 og et toppnivå på $ 0.13148, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UFC er $ 7.61, mens den rekordlave prisen er $ 0.065788.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UFC endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -7.96% over 24 timer og -10.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UFC Fan Token (UFC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 281.96K$ 281.96K $ 281.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Opplagsforsyning 2.42M 2.42M 2.42M Total forsyning 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på UFC Fan Token er $ 281.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UFC er 2.42M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.33M.