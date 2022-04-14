UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Informasjon UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT. Offisiell nettside: https://www.digift.sg/user/login Teknisk dokument: https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20241101-first-tokenized-investment-fund.html Kjøp UMINT nå!

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.36K $ 10.36K $ 10.36K Total forsyning: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 Sirkulerende forsyning: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.36K $ 10.36K $ 10.36K All-time high: $ 103.58 $ 103.58 $ 103.58 All-Time Low: $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25 Nåværende pris: $ 103.58 $ 103.58 $ 103.58 Lær mer om UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) pris

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UMINT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UMINT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UMINTs tokenomics, kan du utforske UMINT tokenets livepris!

