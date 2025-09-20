UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 103.55
24 timer lav $ 103.55
24 timer høy $ 103.55
All Time High $ 103.55
Laveste pris $ 100.25
Prisendring (1H) 0.00%
Prisendring (1D) 0.00%
Prisendring (7D) +0.08%

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) sanntidsprisen er $103.55. I løpet av de siste 24 timene har UMINT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 103.55 og et toppnivå på $ 103.55, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UMINT er $ 103.55, mens den rekordlave prisen er $ 100.25.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UMINT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.36K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 10.36K
Opplagsforsyning 100.00
Total forsyning 100.0

Nåværende markedsverdi på UBS USD Money Market Investment Fund Token er $ 10.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UMINT er 100.00, med en total tilgang på 100.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.36K.