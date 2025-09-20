Dagens UBS USD Money Market Investment Fund Token livepris er 103.55 USD. Spor prisoppdateringer for UMINT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UMINT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens UBS USD Money Market Investment Fund Token livepris er 103.55 USD. Spor prisoppdateringer for UMINT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UMINT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ikke oppført

$103.55
$103.55$103.55
0.00%1D
mexc
USD
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:30:47 (UTC+8)

24-timers prisendringsintervall:
$ 103.55
$ 103.55$ 103.55
24 timer lav
$ 103.55
$ 103.55$ 103.55
24 timer høy

$ 103.55
$ 103.55$ 103.55

$ 103.55
$ 103.55$ 103.55

$ 103.55
$ 103.55$ 103.55

$ 100.25
$ 100.25$ 100.25

0.00%

0.00%

+0.08%

+0.08%

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) sanntidsprisen er $103.55. I løpet av de siste 24 timene har UMINT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 103.55 og et toppnivå på $ 103.55, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UMINT er $ 103.55, mens den rekordlave prisen er $ 100.25.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UMINT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Markedsinformasjon

$ 10.36K
$ 10.36K$ 10.36K

--
----

$ 10.36K
$ 10.36K$ 10.36K

100.00
100.00 100.00

100.0
100.0 100.0

Nåværende markedsverdi på UBS USD Money Market Investment Fund Token er $ 10.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UMINT er 100.00, med en total tilgang på 100.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.36K.

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på UBS USD Money Market Investment Fund Token til USD ble $ 0.0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på UBS USD Money Market Investment Fund Token til USD ble $ +0.3300449150.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på UBS USD Money Market Investment Fund Token til USD ble $ +0.6348650500.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på UBS USD Money Market Investment Fund Token til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0.00.00%
30 dager$ +0.3300449150+0.32%
60 dager$ +0.6348650500+0.61%
90 dager$ 0--

Hva er UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Ressurs

UBS USD Money Market Investment Fund Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for UBS USD Money Market Investment Fund Token.

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UMINT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

Hvor mye er UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) verdt i dag?
Live UMINT prisen i USD er 103.55 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UMINT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UMINT til USD er $ 103.55. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for UBS USD Money Market Investment Fund Token?
Markedsverdien for UMINT er $ 10.36K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UMINT?
Den sirkulerende forsyningen av UMINT er 100.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUMINT ?
UMINT oppnådde en ATH-pris på 103.55 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UMINT?
UMINT så en ATL-pris på 100.25 USD.
Hva er handelsvolumet til UMINT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UMINT er -- USD.
Vil UMINT gå høyere i år?
UMINT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UMINT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:30:47 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.