What is UA1? UA1 is a programmable infrastructure for deploying persistent, intelligent, and economically active agents. These agents are not chatbots or APIs — they are autonomous labor units that reason, evolve, and operate across real-world platforms. Each agent is fully encapsulated with identity, memory, skills, and behavioral logic. It can think, act, earn, and improve over time — without requiring human micromanagement. Offisiell nettside: https://www.ua1.ai Teknisk dokument: https://docs.ua1.ai

UA1 (UA1) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UA1 (UA1), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.08K $ 18.08K $ 18.08K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 61.30M $ 61.30M $ 61.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.50K $ 29.50K $ 29.50K All-time high: $ 0.00740758 $ 0.00740758 $ 0.00740758 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00029569 $ 0.00029569 $ 0.00029569 Lær mer om UA1 (UA1) pris

UA1 (UA1) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UA1 (UA1) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UA1 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UA1 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UA1s tokenomics, kan du utforske UA1 tokenets livepris!

UA1 prisforutsigelse Vil du vite hvor UA1 kan være på vei? Vår UA1 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UA1 tokenets prisforutsigelse nå!

