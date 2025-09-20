Dagens UA1 livepris er 0.00034004 USD. Spor prisoppdateringer for UA1 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UA1 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens UA1 livepris er 0.00034004 USD. Spor prisoppdateringer for UA1 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UA1 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om UA1

UA1 Prisinformasjon

UA1 teknisk dokument

UA1 Offisiell nettside

UA1 tokenomics

UA1 Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

UA1 Logo

UA1 Pris (UA1)

Ikke oppført

1 UA1 til USD livepris:

$0.00034004
$0.00034004$0.00034004
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
UA1 (UA1) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:46:48 (UTC+8)

UA1 (UA1) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00740758
$ 0.00740758$ 0.00740758

$ 0.00028926
$ 0.00028926$ 0.00028926

--

--

+0.03%

+0.03%

UA1 (UA1) sanntidsprisen er $0.00034004. I løpet av de siste 24 timene har UA1 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UA1 er $ 0.00740758, mens den rekordlave prisen er $ 0.00028926.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UA1 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UA1 (UA1) Markedsinformasjon

$ 20.84K
$ 20.84K$ 20.84K

--
----

$ 34.00K
$ 34.00K$ 34.00K

61.30M
61.30M 61.30M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på UA1 er $ 20.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UA1 er 61.30M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.00K.

UA1 (UA1) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på UA1 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på UA1 til USD ble $ -0.0000033557.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på UA1 til USD ble $ -0.0000260725.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på UA1 til USD ble $ -0.0002008763925508305.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000033557-0.98%
60 dager$ -0.0000260725-7.66%
90 dager$ -0.0002008763925508305-37.13%

Hva er UA1 (UA1)

What is UA1? UA1 is a programmable infrastructure for deploying persistent, intelligent, and economically active agents. These agents are not chatbots or APIs — they are autonomous labor units that reason, evolve, and operate across real-world platforms. Each agent is fully encapsulated with identity, memory, skills, and behavioral logic. It can think, act, earn, and improve over time — without requiring human micromanagement.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

UA1 (UA1) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

UA1 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil UA1 (UA1) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine UA1 (UA1) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for UA1.

Sjekk UA1prisprognosen nå!

UA1 til lokale valutaer

UA1 (UA1) tokenomics

Å forstå tokenomics bak UA1 (UA1) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UA1 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om UA1 (UA1)

Hvor mye er UA1 (UA1) verdt i dag?
Live UA1 prisen i USD er 0.00034004 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UA1-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UA1 til USD er $ 0.00034004. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for UA1?
Markedsverdien for UA1 er $ 20.84K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UA1?
Den sirkulerende forsyningen av UA1 er 61.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUA1 ?
UA1 oppnådde en ATH-pris på 0.00740758 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UA1?
UA1 så en ATL-pris på 0.00028926 USD.
Hva er handelsvolumet til UA1?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UA1 er -- USD.
Vil UA1 gå høyere i år?
UA1 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UA1 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:46:48 (UTC+8)

UA1 (UA1) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.