UA1 (UA1) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00740758 Laveste pris $ 0.00028926 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.03%

UA1 (UA1) sanntidsprisen er $0.00034004. I løpet av de siste 24 timene har UA1 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UA1 er $ 0.00740758, mens den rekordlave prisen er $ 0.00028926.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UA1 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UA1 (UA1) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.84K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.00K Opplagsforsyning 61.30M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på UA1 er $ 20.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UA1 er 61.30M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.00K.