Tyke The Elephant (TYKE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tyke The Elephant (TYKE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tyke The Elephant (TYKE) Informasjon Another token of MartyrFi narrative to remember Tyke the Elephant. She was a female African bush elephant captured as a baby and shipped to the United States, where She was brutalised and instilled fear upon during the training for the circus, and shot 87 times whilst on the streets of Honolulu, Hawaii. She died of her injuries. She was forgotten but she will have a special place in our hearts forever The token is built to remember and honour Tyke the elephant. The project is also built around being charitable towards elephants who may go through the same sort of abuse. Offisiell nettside: https://www.tykeonsol.com Kjøp TYKE nå!

Tyke The Elephant (TYKE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tyke The Elephant (TYKE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.62K $ 12.62K $ 12.62K Total forsyning: $ 755.45M $ 755.45M $ 755.45M Sirkulerende forsyning: $ 755.45M $ 755.45M $ 755.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.62K $ 12.62K $ 12.62K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Tyke The Elephant (TYKE) pris

Tyke The Elephant (TYKE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tyke The Elephant (TYKE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TYKE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TYKE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TYKEs tokenomics, kan du utforske TYKE tokenets livepris!

TYKE prisforutsigelse Vil du vite hvor TYKE kan være på vei? Vår TYKE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TYKE tokenets prisforutsigelse nå!

