TXN Club (TXN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TXN Club (TXN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TXN Club (TXN) Informasjon TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space. https://docs.txntech.club/ CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1 Over 370eth raised in 3 rounds! Key Features: P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism much more - to be found in the TXN Litepaper Offisiell nettside: https://txntech.club/ Teknisk dokument: https://docs.txntech.club/ Kjøp TXN nå!

TXN Club (TXN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TXN Club (TXN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.11K $ 15.11K $ 15.11K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 18.26M $ 18.26M $ 18.26M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 82.77K $ 82.77K $ 82.77K All-time high: $ 0.05545 $ 0.05545 $ 0.05545 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00082767 $ 0.00082767 $ 0.00082767 Lær mer om TXN Club (TXN) pris

TXN Club (TXN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TXN Club (TXN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TXN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TXN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TXNs tokenomics, kan du utforske TXN tokenets livepris!

TXN prisforutsigelse Vil du vite hvor TXN kan være på vei? Vår TXN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TXN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!