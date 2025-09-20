TXN Club (TXN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.05545 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +6.98%

TXN Club (TXN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TXN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TXN er $ 0.05545, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TXN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +6.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TXN Club (TXN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.11K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 82.77K Opplagsforsyning 18.26M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TXN Club er $ 15.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TXN er 18.26M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 82.77K.