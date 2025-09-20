Dagens TXN Club livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for TXN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TXN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TXN Club livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for TXN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TXN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TXN

TXN Prisinformasjon

TXN teknisk dokument

TXN Offisiell nettside

TXN tokenomics

TXN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

TXN Club Logo

TXN Club Pris (TXN)

Ikke oppført

1 TXN til USD livepris:

$0.00082767
$0.00082767$0.00082767
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
TXN Club (TXN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:02:55 (UTC+8)

TXN Club (TXN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.05545
$ 0.05545$ 0.05545

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.98%

+6.98%

TXN Club (TXN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TXN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TXN er $ 0.05545, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TXN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +6.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TXN Club (TXN) Markedsinformasjon

$ 15.11K
$ 15.11K$ 15.11K

--
----

$ 82.77K
$ 82.77K$ 82.77K

18.26M
18.26M 18.26M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TXN Club er $ 15.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TXN er 18.26M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 82.77K.

TXN Club (TXN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på TXN Club til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på TXN Club til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på TXN Club til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på TXN Club til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+1.97%
60 dager$ 0+28.73%
90 dager$ 0--

Hva er TXN Club (TXN)

TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space. https://docs.txntech.club/ CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1 Over 370eth raised in 3 rounds! Key Features: P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism + much more - to be found in the TXN Litepaper

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

TXN Club (TXN) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

TXN Club Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TXN Club (TXN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TXN Club (TXN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TXN Club.

Sjekk TXN Clubprisprognosen nå!

TXN til lokale valutaer

TXN Club (TXN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TXN Club (TXN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TXN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om TXN Club (TXN)

Hvor mye er TXN Club (TXN) verdt i dag?
Live TXN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TXN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TXN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TXN Club?
Markedsverdien for TXN er $ 15.11K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TXN?
Den sirkulerende forsyningen av TXN er 18.26M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTXN ?
TXN oppnådde en ATH-pris på 0.05545 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TXN?
TXN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til TXN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TXN er -- USD.
Vil TXN gå høyere i år?
TXN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TXN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:02:55 (UTC+8)

TXN Club (TXN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.