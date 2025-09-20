TwoTalkingCats (TWOCAT) Prisinformasjon (USD)

TwoTalkingCats (TWOCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TWOCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TWOCAT er $ 0.00734546, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TWOCAT endret seg med -0.63% i løpet av den siste timen, -1.51% over 24 timer og -4.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TwoTalkingCats (TWOCAT) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på TwoTalkingCats er $ 25.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TWOCAT er 998.93M, med en total tilgang på 998929874.850542. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.15K.