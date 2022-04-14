TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) Informasjon TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels. Offisiell nettside: https://app.twinfinance.io Teknisk dokument: https://docs.twinfinance.io Kjøp MSTR nå!

TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.39K $ 14.39K $ 14.39K Total forsyning: $ 37.21 $ 37.21 $ 37.21 Sirkulerende forsyning: $ 37.21 $ 37.21 $ 37.21 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.39K $ 14.39K $ 14.39K All-time high: $ 392.08 $ 392.08 $ 392.08 All-Time Low: $ 331.7 $ 331.7 $ 331.7 Nåværende pris: $ 386.64 $ 386.64 $ 386.64 Lær mer om TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) pris

TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MSTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MSTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MSTRs tokenomics, kan du utforske MSTR tokenets livepris!

