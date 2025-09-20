Dagens TWIN Asset Token iNVDA Short livepris er 77.06 USD. Spor prisoppdateringer for INVDA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INVDA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TWIN Asset Token iNVDA Short livepris er 77.06 USD. Spor prisoppdateringer for INVDA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INVDA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

TWIN Asset Token iNVDA Short Pris (INVDA)

1 INVDA til USD livepris:

$77.06
0.00%1D
USD
TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:46:42 (UTC+8)

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 90.31
$ 76.48
--

--

0.00%

0.00%

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) sanntidsprisen er $77.06. I løpet av de siste 24 timene har INVDA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INVDA er $ 90.31, mens den rekordlave prisen er $ 76.48.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INVDA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Markedsinformasjon

$ 13.04K
$ 13.04K$ 13.04K

--
----

$ 13.04K
$ 13.04K$ 13.04K

169.27
169.27 169.27

169.2656597379357
169.2656597379357 169.2656597379357

Nåværende markedsverdi på TWIN Asset Token iNVDA Short er $ 13.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INVDA er 169.27, med en total tilgang på 169.2656597379357. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.04K.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på TWIN Asset Token iNVDA Short til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på TWIN Asset Token iNVDA Short til USD ble $ +0.5040648720.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på TWIN Asset Token iNVDA Short til USD ble $ -1.0073283200.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på TWIN Asset Token iNVDA Short til USD ble $ -11.05154293335551.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.5040648720+0.65%
60 dager$ -1.0073283200-1.30%
90 dager$ -11.05154293335551-12.54%

Hva er TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Ressurs

TWIN Asset Token iNVDA Short Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TWIN Asset Token iNVDA Short.

Sjekk TWIN Asset Token iNVDA Shortprisprognosen nå!

INVDA til lokale valutaer

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INVDA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

Hvor mye er TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) verdt i dag?
Live INVDA prisen i USD er 77.06 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende INVDA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på INVDA til USD er $ 77.06. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TWIN Asset Token iNVDA Short?
Markedsverdien for INVDA er $ 13.04K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av INVDA?
Den sirkulerende forsyningen av INVDA er 169.27 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINVDA ?
INVDA oppnådde en ATH-pris på 90.31 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på INVDA?
INVDA så en ATL-pris på 76.48 USD.
Hva er handelsvolumet til INVDA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INVDA er -- USD.
Vil INVDA gå høyere i år?
INVDA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INVDA prisprognosen for en mer grundig analyse.
