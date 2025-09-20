TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 90.31$ 90.31 $ 90.31 Laveste pris $ 76.48$ 76.48 $ 76.48 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) sanntidsprisen er $77.06. I løpet av de siste 24 timene har INVDA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INVDA er $ 90.31, mens den rekordlave prisen er $ 76.48.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INVDA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.04K$ 13.04K $ 13.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.04K$ 13.04K $ 13.04K Opplagsforsyning 169.27 169.27 169.27 Total forsyning 169.2656597379357 169.2656597379357 169.2656597379357

Nåværende markedsverdi på TWIN Asset Token iNVDA Short er $ 13.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INVDA er 169.27, med en total tilgang på 169.2656597379357. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.04K.