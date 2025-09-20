TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 268.2$ 268.2 $ 268.2 Laveste pris $ 211.77$ 211.77 $ 211.77 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) sanntidsprisen er $231.55. I løpet av de siste 24 timene har IMSTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IMSTR er $ 268.2, mens den rekordlave prisen er $ 211.77.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IMSTR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.25K$ 8.25K $ 8.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.62K$ 8.62K $ 8.62K Opplagsforsyning 37.21 37.21 37.21 Total forsyning 37.20883527992321 37.20883527992321 37.20883527992321

Nåværende markedsverdi på TWIN ASSET TOKEN iMSTR er $ 8.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IMSTR er 37.21, med en total tilgang på 37.20883527992321. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.62K.