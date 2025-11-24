TurboUSD Unstablecoin pris i dag

Sanntids TurboUSD Unstablecoin (₸USD) pris i dag er --, med en 3.77% endring de siste 24 timene. Nåværende ₸USD til USD konverteringssats er -- per ₸USD.

TurboUSD Unstablecoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 475,414, med en sirkulerende forsyning på 74.35B ₸USD. I løpet av de siste 24 timene ₸USD har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har ₸USD beveget seg -1.90% i løpet av den siste timen og +31.91% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

TurboUSD Unstablecoin (₸USD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 475.41K$ 475.41K $ 475.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 639.41K$ 639.41K $ 639.41K Opplagsforsyning 74.35B 74.35B 74.35B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TurboUSD Unstablecoin er $ 475.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ₸USD er 74.35B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 639.41K.