Turbos Finance (TURBOS) Informasjon What is the project about? Turbos Finance is a non-custodial and hyper-efficient decentralized exchange (DEX), backed by Jump Crypto and Mysten Labs. Built on Sui since June 2022, Turbos brings a universal notion of digital asset ownership and unprecedented horizontal scalability to DeFi. What makes your project unique? User-friendly DEX Our platform offers user-centric and intuitive trading features in token swap, liquidity provision and token bridging. Unique social features are added to create a seamless and efficient trading experience for our users. Smart Routing With smart routing, users can trade assets amongst liquidity pools. This pioneering feature calculates the best route based on available liquidity and swap fees in each pool, ensuring users get the best possible rate for their trades. One-off liquidity layer Serving as a one-stop-shop solution in the Sui ecosystem, we are the ultimate liquidity powerhouse with concentrated liquidity AMM, TurboStar (launchpad), TurbosBoost and perpetual trading offered all-in-one. History of your project. We deployed on Sui devnet since June 2022. What’s next for your project? Q2 2023 Testnet Smart contract audit IDO/IEO TurboStar launchpad TurbosBoost campaign Social trading feature enhancement Q3 2023 Perpetual AMM What can your token be used for? TURBOS, the protocol token on Turbos Finance, is underpinned by a strong token infrastructure designed to provide incentives, rewards, and various utilities for community members, fostering a thriving and dynamic ecosystem. Offisiell nettside: https://www.turbos.finance/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/az3ucbpz54v9zkp6 Kjøp TURBOS nå!

Turbos Finance (TURBOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Turbos Finance (TURBOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.94M $ 4.94M $ 4.94M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 6.62B $ 6.62B $ 6.62B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.46M $ 7.46M $ 7.46M All-time high: $ 0.00726967 $ 0.00726967 $ 0.00726967 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00074751 $ 0.00074751 $ 0.00074751 Lær mer om Turbos Finance (TURBOS) pris

Turbos Finance (TURBOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Turbos Finance (TURBOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TURBOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TURBOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TURBOSs tokenomics, kan du utforske TURBOS tokenets livepris!

TURBOS prisforutsigelse Vil du vite hvor TURBOS kan være på vei? Vår TURBOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TURBOS tokenets prisforutsigelse nå!

