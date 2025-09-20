Turbos Finance (TURBOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00726967$ 0.00726967 $ 0.00726967 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.53% Prisendring (1D) -5.81% Prisendring (7D) -5.88% Prisendring (7D) -5.88%

Turbos Finance (TURBOS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TURBOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TURBOS er $ 0.00726967, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TURBOS endret seg med +0.53% i løpet av den siste timen, -5.81% over 24 timer og -5.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Turbos Finance (TURBOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.81M$ 5.81M $ 5.81M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.77M$ 8.77M $ 8.77M Opplagsforsyning 6.62B 6.62B 6.62B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Turbos Finance er $ 5.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TURBOS er 6.62B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.77M.