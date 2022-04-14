Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tung Tung Tung Sahur (SAHUR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Informasjon Tung Tung Tung Sahur is the official token inspired by the wildly viral TikTok meme featuring the iconic brainrot character. This token has been officially deployed by none other than the meme’s original creator, @noxaasht on TikTok — ensuring that the project stays true to its roots and maintains full authenticity. Fueled by the chaotic energy and humor of TikTok's brainrot culture, this project aims to be more than just a meme — it's the beginning of a full-blown movement. Backed and supported directly by the creator who brought this character to life, Tung Tung Tung Sahur isn't just riding the wave of virality — it's shaping it. Our mission is to build a thriving ecosystem around this unique cultural phenomenon. From mobile apps to addictive mini-games, we’re developing engaging, brainrot-fueled experiences that bring the TikTok community deeper into the memeverse. Whether you’re a longtime fan of the meme or just discovering the magic, you’re invited to join us as we onboard TikTok users into a new era of meme-powered entertainment and digital culture. Offisiell nettside: https://tungtung.fun/ Kjøp SAHUR nå!

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tung Tung Tung Sahur (SAHUR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 58.84K $ 58.84K $ 58.84K Total forsyning: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Sirkulerende forsyning: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 58.84K $ 58.84K $ 58.84K All-time high: $ 0.00094338 $ 0.00094338 $ 0.00094338 All-Time Low: $ 0.00003236 $ 0.00003236 $ 0.00003236 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) pris

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAHUR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAHUR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAHURs tokenomics, kan du utforske SAHUR tokenets livepris!

SAHUR prisforutsigelse Vil du vite hvor SAHUR kan være på vei? Vår SAHUR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SAHUR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!