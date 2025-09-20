Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000639 24 timer lav $ 0.00006617 24 timer høy All Time High $ 0.00094338 Laveste pris $ 0.00003236 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -1.76% Prisendring (7D) -21.52%

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) sanntidsprisen er $0.00006442. I løpet av de siste 24 timene har SAHUR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000639 og et toppnivå på $ 0.00006617, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAHUR er $ 0.00094338, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003236.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAHUR endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -1.76% over 24 timer og -21.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.41K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 64.41K Opplagsforsyning 999.83M Total forsyning 999,827,361.525354

Nåværende markedsverdi på Tung Tung Tung Sahur er $ 64.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAHUR er 999.83M, med en total tilgang på 999827361.525354. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.41K.