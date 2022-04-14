Tsotchke (TSOTCHKE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tsotchke (TSOTCHKE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tsotchke (TSOTCHKE) Informasjon Decentralized Science (DeSci) aims to fix the broken incentives in research with tokens + community. TSOTCHKE is a movement that could become the hub for quantum mechanics which is the next frontier of physics. The Problem with Modern Science Why do so many groundbreaking ideas die before they even begin? The scientific community is somehow fragmented yet centralized (due to gatekeeping) while being driven by outdated incentives: -Publishing is controlled by a few, keeping knowledge locked away. -Collaboration is fragmented, stuck in academic silos. -How can we expect breakthroughs when the system actively discourages them? DeSci flips this. It’s science powered by coordination through tokenization. Offisiell nettside: https://github.com/tsotchke/spin_based_neural_network Kjøp TSOTCHKE nå!

Tsotchke (TSOTCHKE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tsotchke (TSOTCHKE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 946.37M $ 946.37M $ 946.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M All-time high: $ 0.057103 $ 0.057103 $ 0.057103 All-Time Low: $ 0.00105666 $ 0.00105666 $ 0.00105666 Nåværende pris: $ 0.00141934 $ 0.00141934 $ 0.00141934 Lær mer om Tsotchke (TSOTCHKE) pris

Tsotchke (TSOTCHKE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tsotchke (TSOTCHKE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TSOTCHKE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TSOTCHKE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TSOTCHKEs tokenomics, kan du utforske TSOTCHKE tokenets livepris!

TSOTCHKE prisforutsigelse Vil du vite hvor TSOTCHKE kan være på vei? Vår TSOTCHKE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TSOTCHKE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!