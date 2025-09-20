Tsotchke (TSOTCHKE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00149692 24 timer lav $ 0.00165322 24 timer høy All Time High $ 0.057103 Laveste pris $ 0.00105666 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -7.28% Prisendring (7D) -13.48%

Tsotchke (TSOTCHKE) sanntidsprisen er $0.00152141. I løpet av de siste 24 timene har TSOTCHKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00149692 og et toppnivå på $ 0.00165322, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TSOTCHKE er $ 0.057103, mens den rekordlave prisen er $ 0.00105666.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TSOTCHKE endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -7.28% over 24 timer og -13.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tsotchke (TSOTCHKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.44M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.52M Opplagsforsyning 946.37M Total forsyning 999,976,490.53754

Nåværende markedsverdi på Tsotchke er $ 1.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TSOTCHKE er 946.37M, med en total tilgang på 999976490.53754. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.52M.