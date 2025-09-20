TruthChain (TRUTH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00664614 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.27% Prisendring (1D) -5.30% Prisendring (7D) -20.01%

TruthChain (TRUTH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TRUTH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRUTH er $ 0.00664614, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRUTH endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -5.30% over 24 timer og -20.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TruthChain (TRUTH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 198.06K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 198.06K Opplagsforsyning 999.76M Total forsyning 999,762,363.968389

