Trumpius Maximus pris i dag

Sanntids Trumpius Maximus (TRUMPIUS) pris i dag er $ 0.00146936, med en 0.44% endring de siste 24 timene. Nåværende TRUMPIUS til USD konverteringssats er $ 0.00146936 per TRUMPIUS.

Trumpius Maximus rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 69,049, med en sirkulerende forsyning på 47.00M TRUMPIUS. I løpet av de siste 24 timene TRUMPIUS har den blitt handlet mellom $ 0.00146007(laveste) og $ 0.00149918 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.43177, mens tidenes laveste notering var $ 0.00139928.

Kortsiktig har TRUMPIUS beveget seg +0.12% i løpet av den siste timen og -15.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 69.05K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 69.05K Opplagsforsyning 47.00M Total forsyning 47,000,000.0

