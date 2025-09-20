TrumpChain (DJT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00159019$ 0.00159019 $ 0.00159019 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -4.13% Prisendring (7D) -12.36% Prisendring (7D) -12.36%

TrumpChain (DJT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DJT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DJT er $ 0.00159019, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DJT endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -4.13% over 24 timer og -12.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TrumpChain (DJT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.78K$ 38.78K $ 38.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.09K$ 43.09K $ 43.09K Opplagsforsyning 900.00M 900.00M 900.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TrumpChain er $ 38.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DJT er 900.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.09K.