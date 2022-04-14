Trump Was Right About Everything (TWRAE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Trump Was Right About Everything (TWRAE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Trump Was Right About Everything (TWRAE) Informasjon TRUMP'S NEW CAP. Trump Was Right About Everything. $TWRAE is a meme token leading a community-driven movement on the blockchain. It represents a collective effort to amplify the iconic message in a straightforward and unapologetic way. Simple, bold, and focused on spreading the truth, this is the essence of the TWRAE movement. A new era of memes begins here. Powered by the people, for the people. Offisiell nettside: https://twrae.com Kjøp TWRAE nå!

Trump Was Right About Everything (TWRAE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Trump Was Right About Everything (TWRAE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.05K $ 34.05K $ 34.05K Total forsyning: $ 999.23M $ 999.23M $ 999.23M Sirkulerende forsyning: $ 999.23M $ 999.23M $ 999.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.05K $ 34.05K $ 34.05K All-time high: $ 0.00367428 $ 0.00367428 $ 0.00367428 All-Time Low: $ 0.00003033 $ 0.00003033 $ 0.00003033 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Trump Was Right About Everything (TWRAE) pris

Trump Was Right About Everything (TWRAE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Trump Was Right About Everything (TWRAE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TWRAE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TWRAE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TWRAEs tokenomics, kan du utforske TWRAE tokenets livepris!

TWRAE prisforutsigelse Vil du vite hvor TWRAE kan være på vei? Vår TWRAE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TWRAE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!